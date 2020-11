Bióloga portuguesa quer ter cegonhas de volta ao Reino Unido

A bióloga portuguesa Aldina Franco é coordenadora de um projecto da Universidade de East Anglia (UEA), no Reino Unido, que está a tentar reintroduzir as cegonhas-brancas no território britânico e fazer com que estas aves retomem hábitos que abandonaram há mais de 600 anos. Os primeiros resultados deste plano já estão à vista e este ano, pela primeira vez desde há muito tempo, três crias já foram criadas em liberdade. Ao mesmo tempo, os localizadores GPS que foram colocados em algumas cegonhas, numa tecnologia produzida por uma empresa que envolve as universidades do Porto e de Lisboa, permitem acompanhar as viagens de algumas das aves que já chegaram a Marrocos. Falta saber se vão voltar.

O último par de cegonhas avistado no Reino Unido fez o seu ninho no tecto da catedral de St. Giles, em Edimburgo, no ano de 1416. Este era, até há pouco tempo, o último registo da presença destas aves naquele país. Isto porque em 2020 – pela primeira vez em mais de 600 anos – três casais de cegonha colocados em liberdade tentaram fazer ninho na reserva de Knepp, na região de West Sussex, anuncia ao PÚBLICO Aldina Franco. A bióloga é responsável pelo projecto de investigação da UEA e do Durrell Wildlife Conservation Trust que, em 2019, instalou localizadores GPS em oito cegonhas, que foram então libertadas. Os aparelhos foram desenvolvidos pela Movetech Telemetry – uma parceria entre a UEA, o British Trust for Ornithology e a Universidade do Porto – e este ano também foram instalados em mais oito cegonhas jovens.

Marge é uma das aves do grupo “vigiado” pelo Projecto Cegonha-Branca e, segundo Aldina Franco confirma ao PÚBLICO, estará neste momento em Marrocos. A sua viagem começou no Reino em 2019 e, por enquanto, é impossível dizer se um dia vai regressar ao local de onde partiu. Os dados transmitidos pelo seu localizador revelam que Marge passou o seu primeiro Inverno perto de Rabat, Marrocos, e regressou a Marrocos recentemente após uma viagem de Verão a Doñana, no Sul de Espanha.

“O Zoo de Varsóvia, na Polónia, doou ao Cotswood Wildlife Park um grupo de cegonhas incapacitadas que estão em cativeiro. Apesar de não conseguirem voar, estes casais de cegonhas reproduziram-se pela primeira vez em 2019”, recorda a bióloga. No ano passado, estes casais em cativeiro produziram 24 cegonhas que foram libertadas, das quais oito foram monitorizadas com transmissores de dados de GPS. Os dados sobre o grupo de aves libertado em 2019 – que inclui Marge – mostram que algumas passaram o Inverno em aterros no Sul da Europa e Norte de África. Outras, como Doris, escolheram ficar pelo Reino Unido e não migrar.

Em 2020 os casais em cativeiro produziram 19 cegonhas e, novamente, os investigadores marcaram um grupo de oito com os localizadores. Sobre o grupo deste ano que tem sido acompanhado há boas e más notícias, segundo adianta Aldina Franco. Ao que tudo indica e segundo dado de meados deste mês, duas destas aves morreram, uma permanece no Reino Unido sem nenhum sinal de vontade de migrar, duas terão chegado a França e três estarão em Espanha, já perto do estreito de Gibraltar.

“É fantástico ver a diversidade de rotas que estas cegonhas adoptam. A Marge foi até ao Luxemburgo, migrando sempre para leste como os seus pais fariam a partir da Polónia, até que deve ter encontrado outras cegonhas e mudou de rota para Oeste, indo para Espanha e o Norte de África. As cegonhas de 2020, após a travessia para Calais, desviaram-se para Oeste imediatamente, na direcção da Península Ibérica”, explica a investigadora.

Mas além destas cegonhas dispersas que têm sido acompanhadas por este projecto, há outro sinal importante do sucesso do plano que as quer fazer regressar ao Reino Unido. “Há ainda dois casais em liberdade que conseguiam nidificar com sucesso pela primeira vez em 2020!”, refere a entusiasmada bióloga, acrescentando que estes casais já tinham feito tentativas de nidificação antes, mas nunca tinham sido bem-sucedidos. Agora, estas cegonhas são as primeiras a produzir cegonhas criadas em liberdade desde 1614, há mais de 600 anos.

O acompanhamento destas aves deverá fornecer dados sobre a vida e as escolhas migratórias das cegonhas reintroduzidas. Devido à falta de experiência, as cegonhas que se aventurarem numa migração terão de encontrar o seu caminho e regressar na Primavera. Ou não. “Ainda não sabemos, mas eu creio que sim, que vão conseguir regressar ao local de onde foram libertadas. Há algumas cegonhas que não chegaram a migrar e estas vão estabelecer uma população não migradora, tal como existe em Portugal”, refere a bióloga. De facto, no Sul da Europa há várias populações de cegonhas que já nem sequer são migratórias e passam o ano inteiro perto da zona de reprodução.

Geralmente, as cegonhas europeias migram para o Sul da Europa e África no Outono e têm duas rotas principais – as rotas migratórias orientais e ocidentais – com uma divisão migratória na Alemanha. A maior parte das cegonhas libertadas na reserva de Knepp terá migrado, confirma Aldina Franco, adiantando que “estão neste momento em rota para o Sul de Espanha”. “Se sobreviverão para regressarem ao Reino Unido no próximo ano e se conseguem encontrar o caminho de regresso, ainda não sabemos”, reforça.

Aos dados transmitidos pelos aparelhos de GPS juntam-se ainda preciosas informações obtidas por observações e avistamentos que mostram que estes juvenis descendentes de cegonhas de cativeiro se estão a integrar com populações selvagens de cegonhas, seguindo as aves mais experientes assim que as encontram na Europa. A verdade é que, segundo um comunicado de imprensa divulgado sobre este projecto, existem esquemas semelhantes de reintrodução destas aves, com o objectivo de aumentar o número de cegonhas brancas em toda a Europa, que foram implementados nos Países Baixos, Bélgica, Suíça e Suécia.

Passo a passo, o projecto das cegonhas no Reino Unido cresce e com ele crescem também as probabilidades de voltar a ter cegonhas-brancas reprodutoras em liberdade, ou seja, como uma espécie nidificante, como os casais pioneiros deste ano. Sobre as probabilidades de os indivíduos que partiram nos dois grupos (em 2019 e este ano) de sobreviverem à viagem e regressarem ao Reino Unido, Aldina Franco diz que é preciso esperar um pouco mais, mas mostra-se confiante. “Creio que dentro de três anos já teremos cegonhas do Reino Unido a regressarem ao local de onde partiram.”