O que fazem os morcegos durante o Verão?

Para os morcegos, esta é a época da maternidade. Na maior parte das 26 espécies de morcegos de Portugal, os jovens nasceram há pouco mais de um mês. A maioria está agora a aprender a voar e a caçar sozinha. “Por enquanto, os jovens ainda são alimentados parcialmente com o leite da mãe, mas dentro em breve tornar-se-ão independentes e passarão a comer apenas os insectos que caçarem sozinhos”, explica Jorge Palmeirim, biólogo que estuda morcegos desde os seus tempos de faculdade, e já lá vão 40 anos.

É o que acontece com os morcegos-de-peluche (Miniopterus schreibersii). Esta espécie forma densas colónias em grutas, por vezes com dois mil animais por metro quadrado, uma forma eficaz de pouparem energia e se aquecerem mutuamente.

Nesta época do ano, é nestas colónias de criação que os morcegos-de-peluche passam o dia, ao abrigo de possíveis predadores como as aves. Dentro da gruta, os juvenis estão frequentemente numa colónia e as fêmeas noutra. “É impressionante como cada mãe consegue encontrar a sua cria no meio de milhares”, acrescenta este investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c), da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Na verdade, o trabalho de alimentação das crias depende das fêmeas. E é um trabalho pesado. “Um morcego só é independente quando chegar ao desenvolvimento completo. Precisa de asas do tamanho das dos adultos para voar e de ossos fortes para suportar as asas”, continua Jorge Palmeirim. Assim, “um morcego pode viver 30 anos e o seu crescimento para adulto tem de acontecer dentro de apenas um a dois meses! Não pode ser mais do que isso.” Logo, têm apenas o Verão e parte do Outono para aprender a voar e caçar com eficácia, e ganhar peso para conseguirem hibernar quando o tempo frio chegar. “Todo este crescimento tem de acontecer muito depressa, e quase só com o leite da mãe. Por isso, as fêmeas têm de comer imenso, caçar imenso e ser muito eficazes.”

Mestres voadores

Quando, ao cair da noite, saem dos seus abrigos, o objectivo de milhares de pequeninos morcegos de norte a sul do país é o mesmo: procurar insectos. As espécies que ocorrem em Portugal têm as suas próprias estratégias, executadas com sofisticação mesmo por cima das nossas cabeças.

Os morcegos-rabudos (Tadarida teniotis), por exemplo, são espiões por excelência. São dos que voam mais alto em toda a Europa, caçando a centenas de metros de altitude insectos distraídos, de preferência borboletas-nocturnas. “O morcego-rabudo sai do abrigo e tenta tirar partido da localização de outros morcegos, como se os espiasse, para saber onde há concentrações de insectos. Depois, é só dirigir-se para onde essas são maiores”, descreve Jorge Palmeirim.

Este morcego pode fazer 500 quilómetros por noite para caçar e é uma versão a jacto dos aviões. Tem asas muito estreitas para voar a velocidades enormes, em espaços abertos.

Mas nem todos os morcegos gostam da altitude. O objectivo continua a ser o mesmo, mas a estratégia de caça é inteiramente diferente. Há uns que preferem a copa das árvores e outros que se especializaram em capturar ao nível do solo ou entre a vegetação insectos como escaravelhos ou gafanhotos verdes e aranhas.

Abaixo dos morcegos-rabudos caçam os morcegos-anões (Pipistrellus pipistrellus), os morcegos-pigmeus (Pipistrellus pygmaeus) e os morcegos-de-kuhl (Pipistrellus kuhlii). “Estes são morcegos que caçam em voo à altura das copas das árvores” e são muito comuns nas cidades. Nesta estratificação de territórios de caça, para nós invisíveis, estas três espécies de morcegos são os chamados ‘intermédios’”, refere o investigador.

As espécies de morcegos-de-ferradura e as de morcegos-orelhudos são peritas em caçar junto ao solo. Em geral, “têm asas muito largas, para aumentar a capacidade de manobra, e um voo lento, quase parecendo pairar no ar. Isto, porque caçam frequentemente rente ao solo e em zonas de vegetação densa”, explica o biólogo.

Todos caçam através de ultra-sons, em frequências demasiado altas para as conseguirmos ouvir sem recorrer a aparelhos de conversão.

Segundo Jorge Palmeirim, os morcegos fazem sons por dois grupos de razões. A primeira é para caçar e para se orientar, emitindo ecolocalizações sofisticadas para detectar presas e objectos. A segunda é para comunicarem entre si. “Estes são sons mais complexos, usados entre mães e crias, para defender territórios de caça e de abrigo ou para atrair as fêmeas”, revela. “São equivalentes aos cantos das aves. É verdade que os morcegos também cantam, mas numa frequência que não conseguimos ouvir.”

Cada espécie tem sons diferentes e também há grande variabilidade dentro da mesma espécie. O que é certo é que foi através do som que se descobriu que o morcego-pigmeu era uma espécie diferente do morcego-anão.

Por estes dias (ou noites), os jovens morcegos estão a afinar a técnica da caça e dos ultra-sons. Quando crescerem, tornar-se-ão uns dos principais predadores de insectos, ajudando a controlar pragas e desempenhando um papel crucial nos campos e cidades.