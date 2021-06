Nasceu uma rede para impulsionar conservação de polinizadores em Portugal

Primeiro fazer um levantamento, depois desenhar um plano de acção que ajude a aumentar o conhecimento e a conservar várias espécies de moscas, abelhas e borboletas em Portugal. Estas são as linhas que definem os objectivos da recém-criada polli.Net, uma rede de entidades que integra centros de investigação, sector empresarial, organizações não-governamentais e organismos do Estado, e que têm em comum o trabalho e preocupação com polinizadores em Portugal.

“O objectivo global é promover um trabalho colaborativo”, introduz a investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, Sílvia Castro, que é também membro da coordenação da polli.Net. Depois estabelecer essa cooperação em rede, a meta desta iniciativa, que foi lançada a 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, numa cerimónia online, é desenhar um “plano de acção para avaliar, conservar e usar de forma sustentável os nossos polinizadores e serviços de polinização”, prossegue.

A criação da rede surge de um problema de partida: a articulação entre todas as entidades que trabalham na área ou a falta dela. O caminho começou a ser feito há coisa de um ano, quando Portugal aderiu à Promote Pollinators, uma plataforma internacional que junta países preocupados com a polinização, impulsionada pela Plataforma Intergovernamental de Política de Ciência sobre Biodiversidade e Serviços do Ecossistema (IPBES, na sigla em inglês). Num webinar da Promote Pollinators, em 2020, o país – através do ponto de contacto em Portugal da IPBES, a coordenadora do Centro de Ecologia Funcional (CEF) da Universidade de Coimbra, Helena Freitas – foi chamado a apresentar um ponto de situação sobre os polinizadores em território nacional, explica Sílvia Castro. “E foi nesse momento que identificámos vários projectos de várias tipologias que estavam a ser desenvolvidos”, refere. Ao fazer o levantamento, encontraram projectos de fileira específicos ou de ciência-cidadã, mas também se depararam com “grandes lacunas, falta de financiamento, carência de informação e inexistência do estado da arte ou de programas de monitorização”, conta.

Foram bater à porta do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – que em conjunto com o CEF deu os primeiros passos para criar a polli.Net – para “tentar perceber como é que se podia montar uma estratégia concertada a nível nacional”, para chegar a um plano estratégico nesta área que, existindo já noutros países, ainda não foi desenhado em Portugal.

“É urgente começar”

E porque é que isto é importante? Para se poder quantificar e avaliar o papel dos polinizadores em Portugal. Se há notícias que dão conta da diminuição do número destes insectos noutros países, o mesmo não pode ser dito em relação ao território nacional. Simplesmente porque não há informação. “Existem países que conseguem avaliar as tendências nas suas comunidades porque têm registos históricos. Mas isso não acontece em todos e Portugal é um deles”, afirma a coordenadora. No entanto, “é urgente começar” a recolher esses dados, “porque dentro de cinco ou dez anos vamos precisar de perceber as tendências – quais são os grupos de organismos que estão a sobreviver e quais precisam de acções de conservação”, sublinha.

Quando falamos em polinizadores, não falamos apenas em abelhas do mel, que são o caso mais conhecido. Há também abelhões, moscas e borboletas. E sobre alguns destes grupos persiste ainda falta de informação. “Por exemplo, conhecemos bem as borboletas, mas só em 2018 começámos as primeiras listas das abelhas selvagens”, diz. “E continuamos a acrescentar novas espécies”, menciona. Se há pouca informação sobre algumas espécies, o mesmo acontece com faixas do território, que estão ainda pouco estudadas.

Também não existem dados sobre o valor que este serviço do ecossistema pode ter em Portugal. Além do papel no equilíbrio dos ecossistemas, o serviço destes insectos é particularmente importante para assegurar a qualidade e estabilidade da produção agrícola. “Sabemos que o valor da polinização chega a 3,7 mil milhões de euros na produção agrícola europeia anual, mas no nosso país não existem cálculos concretos”, aponta Sílvia Castro.

Mas esses trabalhos continuam a tropeçar no obstáculo da escassez de fundos. “A falta de financiamento é um grande problema. É extremamente difícil porque ou a componente de conservação tem uma vertente aplicada ou dificilmente é financiada”, nota Sílvia Castro. Um dos pontos relevantes do plano é precisamente identificar linhas de financiamento disponíveis para levar a cabo acções concretas, diz a coordenadora da rede. Mas a rede é também uma forma de “pressionar para que se criem linhas de financiamento específicas para esta temática, porque não existem”, sublinha.