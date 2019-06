Apogeu de Chico, saudade de João

É uma curiosa sensação, a de pôr a rodar o mais recente disco de Chico Buarque, um duplo que regista na íntegra o espectáculo Caravanas Ao Vivo. Porque alinhamento e ambiência recordam, como se fosse possível revivê-lo, o que milhares de portugueses viram e ouviram nos coliseus de Lisboa e Porto em seis noites de Junho de 2018. “Um espectáculo tão profissional quanto emocional, sem truques de atracção fácil”, escreveu-se então no PÚBLICO, e a audição destas gravações, feitas no espaço Tom Brasil de São Paulo, em 13 e 14 de Abril de 2018, confirmam-no plenamente.

Claro, expressivo, subtilmente emotivo, Chico Buarque mostra-se em excelente forma nesta sua digressão e este disco (há também um DVD, que ainda não teve distribuição nacional) fixa para a posteridade o momento luminoso em que, a partir de Caravanas, ele construiu algo ainda mais grandioso, num muito fino alinhamento de temas de várias épocas, abrindo e fechando com Minha embaixada chegou (um hino à alegria escrito por Assis Valente que brilhou na voz de Carmen Miranda) e empolgando, pelo meio, as plateias com uma voz que, também longo do disco (como sucedeu nos coliseus), rejuvenesce aos nossos ouvidos, perdendo aos poucos o grão natural da idade e ganhando inusitada limpidez. O alinhamento é o mesmo ouvido nos coliseus, até nos extras (Geni e o zepelim, Futuros amantes, Para todos); com uma excepção: Tanto mar, que ele só cantou em Portugal.

A este registo de um concerto imperdível, a que agora talvez se dê mais atenção devido à atribuição a Chico do Prémio Camões, junta-se na chegada às lojas (mas no formato original, de LP) o disco que fez com que Chico abraçasse em definitivo a música, nos anos 1960: Chega de Saudade, de João Gilberto. Editado em Março de 1959, fez agora sessenta anos, mantém para lá da poeira do tempo o poder sedutor com que abalou os alicerces da música no Brasil e no mundo. Aquela batida de violão e a sonoridade da bossa nova fizeram nascer um movimento que fez história e abriu novos rumos para a produção e criatividade musical brasileiras. Já antes reeditado em CD, e até em edições que o desfiguraram, o LP surge aqui com a sequência original nas duas faces, embora aos seis temas do lado A e aos seis do lado B surjam somados mais oito extras: no lado A, quatro músicas de Orfeu do Carnaval; e no lado B quatro gravações de João Gilberto para a Odeon com orquestra dirigida por Tom Jobim, duas de 1960 e duas de 1961. A prensagem é de boa qualidade e o som devolve-nos o envolvimento próprio do vinil.

Sem Chega de Saudade, dezenas de músicos brasileiros não seriam o que são hoje. Não só Chico; também Caetano, Gil, Milton, tantos mais. Escutar estes discos, separados no tempo por seis décadas, é traçar uma linha só tornada possível pela melhor arte.