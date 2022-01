Foi numa galáxia muito distante

Pub

Movido pela necessidade ou a oportunidade, entro em busca de um objecto. Tenho o nome apontado num papel, não me quero demorar, mas à minha volta as coisas de todos os géneros, feitios e cores brilham cheias. Discos, filmes, livros, tantos livros! A caminho das mesas a curiosidade transborda e, finalmente, cansa-me. Não me apetece folhear ou ler, não desejo percorrer, com os olhos, aquela capa ou abrir aquele álbum. Sem tocar nas coisas, entrego-me então a outro exercício: o de rememorar. Lembro o dia em que entrei, primeira vez, na livraria do Apolo 70, a tarde em que contemplei os discos que a Contraverso, no Bairro Alto, pendurava na parede ou a revelação da cave da Livraria Bertrand da Avenida Roma.

Mas, irritante, o presente belisca-me. Observo um rol inerte de bonecos de pano, plástico e resina, algumas canecas, livros, t-shirts. Reconheço os produtos, mas não o filme e, menos ainda, o imaginário que os inspirou. O que é curioso, pois a partir de um certo dia de 1983, ficara à espera de novas aventuras de Luke Skywalker e dos seus amigos, numa galáxia distante. Aquela trilogia, iniciada por George Lucas em 1977, permitira-me descobrir o cinema na condição de pura ausência ou espectáculo que eu podia, qual demiurgo, remontar, refazer (era para isso que as figuras de acção serviam). Demorei a perceber que o encanto da saga era o seu fim e o vazio que deixara. Quando finalmente chegaram notícias de novas aventuras, em 2000, já se apagara o desejo da space-opera e o escapismo do espaço fora, há muito, vencido pela maturidade e o tédio do adulto.

Hoje, um cinéfilo de gosto educado deprecia a herança destes filmes. Afinal, infantilizaram os públicos, criaram um espectador apatetado, e impuseram (definitivamente) um tipo de cinema que, parafraseando o filósofo alemão Theodor W. Adorno, provoca reflexos condicionados e enreda os espectadores em fantasias que lhe retiram qualquer capacidade de pensar. Adorno não chegou vê-los, mas corresponderiam, na sua perspectiva, ao retrato que faz dos produtos da indústria cultural: paralisam a espontaneidade e a imaginação dos espectadores, antecipam as suas reacções. Em termos cinematográficos (para não dizer culturais), o lado negro da força venceu ou a passou dominar; dizem alguns críticos que essa é, também, a conclusão de Wim Wenders quando o cineasta alemão cita duas vezes a saga de A Guerra das Estrelas em Paris Texas. Talvez.

Não consigo discordar do autor da escola de Frankfurt nem das considerações dos guardiões da sétima arte, mas as memórias são teimosas e, embora enganadoras, nem sempre magoam. Lembro-me do arrebatamento provocado pelo movimento das câmaras nos combates com os vilões, lembro-me da noite em que, numa sala escura de um cinema já desaparecido, as trompas e os violinos de Batalha da Floresta de Endor me libertaram do tempo e do espaço. Na loja, diante da tralha que me rodeia, não consigo reproduzir qualquer uma dessas sensações. Tenho dificuldades em representar as duas luas de Tatooine, o palácio de Jabba ou os duelos com as espadas de néon. Terão desaparecido finalmente, quais ilusões mentirosas, levando com elas o miúdo daquela noite de 1983. Para uma galáxia muito distante.