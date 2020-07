Trump ameaça impor agentes federais em Chicago e Nova Iorque

Pub

A cidade norte-americana de Chicago, que teve o seu último presidente de câmara do Partido Republicano há 89 anos, é o próximo bastião do Partido Democrata para onde o Presidente Donald Trump ameaça enviar agentes federais contra a vontade das autoridades locais. A intenção, que tem valido à Casa Branca acusações de abuso de poder, segue-se ao envio de agentes dos serviços de imigração para Portland, no estado do Oregon, onde foram acusados de circularem pela cidade em veículos civis a fazer detenções ilegais.

Numa conversa com jornalistas na Casa Branca, na noite de segunda-feira, o Presidente norte-americano voltou a retratar algumas cidades do país – todas dirigidas pelo Partido Democrata – como sítios onde a violência é comparável ao que acontece no Afeganistão.

“Vamos mandar para lá forças de segurança. Não podemos permitir que isto aconteça nessas cidades”, disse Trump, referindo-se em particular a Chicago, Nova Iorque, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland. “Não vamos deixar que isto aconteça no nosso país, em cidades governadas por democratas liberais”, afirmou o Presidente norte-americano.

Limites do Governo federal

Em causa está a resposta das polícias locais aos protestos anti-racismo em várias cidades norte-americanas nos últimos dois meses, após o homicídio do cidadão negro George Floyd, em Maio, em Mineápolis.

Portland, no estado do Oregon, é uma das poucas cidades onde esses protestos se mantêm de forma ininterrupta há 50 dias, e onde se registaram episódios de violência nas proximidades de um tribunal federal.

Foi com a justificação de que era necessário proteger a propriedade do Governo norte-americano que a Casa Branca enviou agentes federais para Portland – uma das poucas excepções na Constituição norte-americana que autorizam o Presidente dos Estados Unidos e as várias agências federais a enviarem agentes para os diferentes estados sem precisarem de um pedido ou de uma autorização dos responsáveis locais.

Mas os responsáveis de Portland e do estado do Oregon acusam os agentes federais de estarem a fazer policiamento de rua em zonas afastadas do tribunal e a fazerem detenções ilegais de cidadãos um pouco por toda a cidade.

Um desses casos foi relatado ao Washington Post por Mark Pettibone, um manifestante de 29 anos que estava a caminho de casa na madrugada de quarta-feira da semana passada.

Segundo o seu testemunho, que faz parte de uma acusação formal do procurador do Oregon contra as agências federais envolvidas, um grupo de homens fardados agarrou-o e empurrou-o para uma carrinha descaracterizada. Foi levado para o tribunal e posto numa cela, de onde viria a ser libertado horas mais tarde sem ser informado sobre os motivos da sua detenção.

“Fiquei aterrorizado. Parecia que estava num filme de terror ou de ficção científica, ou num livro de Philip K. Dick. Era como se estivesse a ser caçado”, disse Pettibone, acrescentando que receou estar a ser atacado por um grupo de extremistas já que os agentes não estavam identificados.

"Ameaça ao federalismo"

Noutras cidades, como Chicago e Nova Iorque, o número de tiroteios e de homicídios subiu desde Maio, mas esse aumento da criminalidade violenta não se explica apenas com os protestos anti-racismo, nem pôs em causa a segurança da propriedade federal de forma directa, como aconteceu em Portland – e, nesse caso, são os governadores dos estados e os presidentes de câmara das cidades que têm o dever e a responsabilidade de combaterem a violência, podendo pedir o auxílio do Governo federal em situações limite.

Depois de o Presidente Trump ter admitido o envio de agentes para Chicago e outras cidades, seis presidentes de câmara enviaram uma carta ao procurador-geral norte-americano, William Barr, e ao secretário em exercício do Departamento de Segurança Nacional, Chad Wolf, a exigirem o fim daquilo que dizem ser “um abuso de poder”.

“Estas forças estão a desempenhar acções de policiamento sem terem a autorização das forças de segurança locais, nem estarem coordenadas com elas”, lê-se na carta. “O envio unilateral destas forças para cidades americanas não tem precedentes e viola os princípios e as protecções constitucionais do federalismo.”

Mas as acusações de abuso de poder não se limitam aos representantes do Partido Democrata. No canal Fox News, o antigo juiz Andrew Napolitano, um conservador que apoiou Trump nos primeiros tempos da sua presidência, disse que o envio de agentes federais para Portland é inconstitucional, ainda que os responsáveis do Partido Democrata possam estar “a impedir os polícias locais de fazerem o seu trabalho”.

“O que aconteceu em Portland no fim-de-semana não é apenas ilegal e inconstitucional, é profundamente errado”, disse Napolitano. “Enviar para as ruas polícias armados, sem treino específico e vestidos com uniformes militares, e sem o conhecimento nem o consentimento da polícia local, só provocou mais violência.”

“Eles não apresentaram uma única queixa contra as pessoas que detiveram porque não tinham nenhuma justificação para isso. Limitaram-se a andar pelas ruas a apanhar inocentes”, acusou o antigo juiz e comentador da Fox News.