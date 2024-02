Pôr o presidente do Património Cultural no lugar certo

Pub

Há quase uma década, este jornal fez uma notável campanha cívica que fica nos anais de como a imprensa tem um papel absolutamente relevante na sociedade para além do seu nobre ofício de dar notícias. Este editorialista pode assumir este tom elogioso sem qualquer pejo, já que na altura não pertencia aos quadros desta empresa e acompanhou com admiração, do lado da concorrência, a campanha “Vamos colocar este Sequeira no lugar certo”.

Em Outubro de 2015, o PÚBLICO lançou aquela campanha em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), e com vários outros parceiros. Em seis meses, conseguiu angariar o dinheiro necessário para adquirir o quadro Adoração dos Magos, de Domingos Sequeira, que, na altura, estava para mudar de mãos entre privados. Na campanha, os portugueses foram chamados a comprar, no mínimo, um “pixel” de uma imagem digitalizada divulgada pelo jornal. Mais de 15 mil mecenas, incluindo empresas, mas sobretudo cidadãos individuais, responderam ao apelo, o que permitiu angariar quase 700 mil euros, que possibilitaram a aquisição da obra (por 600 mil euros), que passou a integrar o espólio do MNAA. Com o dinheiro remanescente, foi ainda possível comprar uma outra obra de arte.

O empenho colocado pela sociedade civil nesta iniciativa reflecte bem a importância atribuída a este singular artista do século XIX e o lugar que deve ter como património de todos e não só de alguns.

Foi por isso com espanto e choque que o país descobriu, através de uma notícia do Expresso, que mais uma das obras-primas do pintor, Descida da Cruz, tinha saído do país e estava à venda na galeria Colnaghi de Madrid, com um valor atribuído de 1,2 milhões de euros. Descobriu igualmente que a obra saiu do país depois de a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), entretanto extinta, ter autorizado a sua exportação e não ter efectuado a sua classificação, contra todos os pareceres que ela própria pediu. O responsável pela DGPC e actual presidente do instituto público do Património Cultural, João Carlos dos Santos, terá considerado que não era oportuna a sua classificação.

O que era oportuno era que 11 dias depois da notícia tivéssemos uma explicação completa deste responsável público sobre as razões que levam a que o Estado esteja agora à procura de comprar uma obra que podia ter classificado e, consequentemente, adquirido em melhores condições. O que era oportuno era que o ministro da Cultura viesse também dar explicações e colocasse João Carlos dos Santos no lugar certo, que não parece ser certamente à frente da defesa do património cultural nacional. O país está à espera.