Como foi o seu Natal na pandemia? Cinco histórias de luta pela vida, saudade e regras quebradas

O vocabulário mudou naquele Natal. Falava-se dos números de casos positivos, de mortes, da incidência, mas também dos esforços por uma vacina desenvolvida a uma velocidade supersónica. Falava-se de “visitas rápidas de quintal” e de troca de compotas no vão das escadas em vez de presentes, de fazer testes rápidos antes dos ajuntamentos, e de talvez trocar a ceia por um almoço.

Em 2020, a pandemia obrigou os portugueses (e não só) a recorrerem à “criatividade” sugerida pelo então subdirector-geral da Saúde, Rui Portugal, para preservar tradições natalícias durante uma guerra contra um vírus que, dali a um par de semanas, haveria de matar centenas de pessoas por dia. O PÚBLICO foi para o Chiado, em Lisboa, perguntar aos transeuntes como recordam esse primeiro Natal em pandemia. Para muitos, a festa fez-se através da Internet. Outros resignaram-se à solidão. E, num dos casos, lutou-se pela vida.

Jake estava em coma com covid-19

Jake Heaton tinha 30 anos e vivia em Portugal há dois quando, em 2020, passou o Natal preso num pesadelo, a ver soldados de bata branca, armados com motosserras, a matar doentes num hospital. Era apenas um delírio: o inglês estava em coma. Cá fora, a batalha era outra: estava na unidade de cuidados intensivos do Hospital São José, em Lisboa, às portas da morte com covid-19. Os soldados de bata branca eram, na verdade, os profissionais de saúde que, no mundo real, lhe tentavam salvar a vida.

A figura de Jake a subir a Rua do Carmo chama a atenção dos jornalistas do PÚBLICO. As botas tácticas pretas com que sobe a Rua do Carmo, em Lisboa, de óculos escuros a ocultarem os olhos azuis, contrasta com o colorido casaco em tons néon que segura no braço. “Eu fui um agente da polícia, na verdade, e estas são as minhas botas velhas desse tempo. Uso-as todos os dias porque são mesmo confortáveis e leves”, conta ao PÚBLICO num sotaque londrino com que, de vez em quando, arranha o português. Jake está em Portugal desde 2018, quando abandonou as forças de seguranças em Inglaterra para cozinhar num clube gastronómico que abriu na própria casa em Lisboa. Ao fim de dois anos, a sua vida mudou outra vez.

“Apanhei covid-19 nesse Inverno em 2020 e evoluiu para uma pneumonia, por isso estive três meses nos cuidados intensivos, primeiro no Hospital São José e depois no Curry Cabral”, contou. Quando caiu num coma, ainda antes do Natal de 2020, o primeiro após o início da pandemia de covid-19, Jake sofreu alucinações agressivas como efeito secundário do fentanil, um opióide com efeitos anestésicos utilizado na medicina para aliviar a dor. Quando despertou, o Ano Novo já tinha começado: estava em 2021 e as alucinações eram as únicas memórias que Jake conservava da época festiva.

Em conversa com o PÚBLICO, a poucos dias de viajar para Londres para se reunir com a família e os amigos este Natal, Jake conta que conseguiu recuperar os 15 quilos perdidos durante a fase crítica da doença, mas permanecem as insónias — as “extremamente irritantes” insónias que duram há três anos como lembrete recorrente da experiência mais “agressiva” pela qual este ex-polícia londrino já passou. “Mas saí daquilo vivo, graças a Deus”, desabafou Jake enquanto retira os óculos de sol e olha em redor, para uma Lisboa fria e de céu limpo cheia de pessoas às compras: “Tenho sorte em estar vivo, sabem? Só posso agradecer aos médicos e enfermeiros porque foram fabulosos”.

Passados três anos desde que passou o Natal num coma provocado pela covid-19, numa solidão “horrível” que durou “demasiado tempo”, Jake Heaton admite que aqueles tempos o mudaram. Já não é a pessoa materialista que costumava ser, já não leva a vida por garantida e abandonou a “visão de túnel” por que estava a passar pelos dias. “Agora, a vida é sobre as pessoas à minha volta, a minha família e eu. Amar-me e cuidar de mim. Aprecio mais a natureza, as árvores e a beleza do céu”, admitiu ao PÚBLICO. E, de olhos postos no azul celeste, lamenta que mais gente não olhe para cima: “Não devíamos andar sempre a direito”.

Cidália nunca mais juntou a família toda no Natal

As coisas nunca mais foram as mesmas para Cidália Almeida. O “ano da pandemia”, rótulo incontornável com que Cidália e milhões de pessoas se refere a 2020, tirou-lhe a oportunidade de celebrar todos os momentos que mais gosto lhe davam: em Março, quando os primeiros casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 foram identificados em Portugal e o primeiro confinamento foi decretado pelo Governo, Cidália viu-se impedida de celebrar o 61.º aniversário. Nove meses depois, viu o Natal arruinado.

Há décadas que Cidália Almeida, agora com 64 anos, adoptou Lisboa como cidade do coração. Ela e os oito irmãos são retornados, vindos de Angola, e trouxeram de lá uma tradição que parecia ser inquebrável: ano após ano, independentemente das voltas que a vida dava, todos se reuniam para celebrar o Natal — o dia 24 de Dezembro na casa de um, o dia 25 na casa de outro. Foi preciso um novo vírus para a história da família Almeida encontrar um capítulo que tem entristecido Cidália: desde 2020 que a família de nove irmãos não se voltou a reunir por completo no dia 24 de Dezembro.

“Isso é que ainda não conseguimos recuperar”, lamentou em entrevista ao PÚBLICO. Por medo, o mesmo medo com que tomaram a difícil decisão de não se reunirem em 2020? Não, esclarece Cidália: “Não sei, mas parece simplesmente que se perdeu aquela tradição de nos juntarmos todos. Passou-se um ou dois natais, cada um com a sua família nuclear, sozinhos. E acho que isso ainda permanece por algum motivo. O dia 25 já nos vamos juntando muitos… Mas já não é a mesma coisa”, admite enquanto passeia pelo Chiado a poucos dias de uma nova Consoada.

Agora, pelo menos no Natal, a tradição da grande reunião no dia 24 de Dezembro só vai sobrevivendo através das videochamadas no telemóvel e no computador — um comportamento que a pandemia impôs às famílias por todo o mundo, mas de que Cidália preferia já se ter livrado. Em 2020, passou o Natal na companhia das filhas, dos netos e do genro, mas mesmo na companhia da família nuclear sente, na véspera de Natal, um travo de solidão no fundo do pensamento. “É que alguns foram saindo para o estrangeiro, há alguns em Castelo Branco e outros em Setúbal, e aquele Natal animado foi mudando”, contou.

Os olhos de Cidália brilham mais quando pensa no Natal do próximo ano. É que “para o ano é que vai ser”, conta ela ao PÚBLICO. “Vamos ter que começar a ter o nosso Natal outra vez”, afirma peremptoriamente: “Estamos todos acima dos 60 anos e achamos todos melhor começarmos a…”. Cidália tira uns segundos para pensar na expressão que prefere utilizar depois. Nunca chega a completar a frase. “Temos de aproveitar a companhia uns dos outros, pronto”.

Sibely inventou presentes com utensílios de cozinha

O Natal apanhou Sibely Nascimento, 42 anos, e o marido completamente esgotados. Em 2020, os dois estavam havia quase nove meses trancados numa casa “muito pequenininha” em Lisboa com uma criança cheia de energia — João, com três anos à época. Lá em casa reinava a confusão, recorda a mãe: “Foi muito difícil porque fazíamos compras online para entregar em casa e não tínhamos como sair. Íamo-nos reinventando e tudo era uma brincadeira. Pegávamos nas coisas da cozinha todas e colocávamos no chão da sala”. De vez em quando, a família saía à rua, para um minúsculo quintal que existia à frente de casa, para apanhar ar — mas voltava para dentro assim que um vizinho passava.

João, que por estes dias se distrai com um fantoche de um dinossauro nas ruas de Lisboa, enquanto a mãe recorda o primeiro Natal em pandemia, não tem qualquer memória daqueles tempos que Sibely descreve como “no mínimo, complicados”. Não se lembra, portanto, que nesse ano o confinamento impediu o Pai Natal de lhe entregar presentes: “O que fizemos foi inventar brinquedos com as coisas que tínhamos em casa. Eram coisas da casa de banho e coisas da cozinha, embalagens vazias com colheres lá dentro e chávenas. Se fizesse barulho transformava-se num brinquedo”, recorda Sibely.

Não era só porque o comércio estava a meio-gás, retraído ao mundo digital, por causa de um novo vírus que, dali a poucos dias, iria atirar para o caos as urgências hospitalares do país. Era também porque “financeiramente, não se sabia como seria dali para a frente”, assume a mãe. Sibely trabalhou durante algum tempo após o anúncio da pandemia de covid-19, mas ficou em layoff depois. E o contrato de trabalho do pai de João esteve sempre suspenso porque a actividade parou durante os confinamentos. “Havia muita incerteza e tínhamos medo de gastar dinheiro”, diz Sibely, de olhos postos no filho.

Naquele Natal, o cardápio não foi tipicamente português, com bacalhau com todos ou polvo. Também não foi tradicionalmente brasileiro, com as carnes de churrasco e o peru acompanhados com as ricas saladas que aliviam o Verão do Hemisfério Sul no outro lado do planeta. “Comemos macarrão, lembro-me que comíamos macarrão quase todos os dias”, contou Sibely, com um sorriso a desenhar-se no rosto: “Naquele dia foi um macarrão diferente. Peguei em tudo o que tínhamos nos armários e fiz um macarrão de Natal”.

Orlando, Cristiane e Theo passaram o Natal em videochamada

Quem há três anos espreitasse o Natal de Orlando Valente, agora com 52 anos, e o filho Theo, de 14, julgaria que esta família tinha passado incólume à pandemia de covid-19 que virou do avesso as tradições familiares de milhões de pessoas pelo mundo. Ainda no Brasil, Orlando e filho passaram a Consoada na casa de uma cunhada e de toda a sua família — as mesmas pessoas com quem estão acostumados a partilhar os aniversários, as festas ao fim-de-semana e os feriados.

Só um olhar mais atento revelaria o impacto que a pandemia de covid-19 teve na vida desta família: Cristiane Felga, mulher de Orlando e mãe de Theo, não está neste panorama de um Natal aparentemente normal. Está milhares de quilómetros a norte do Brasil, no Canadá, impedida de regressar a casa e obrigada a passar as festas num país que mal conhece. Agora com 47 anos, a professora especialista em educação infantil decidiu passar uns meses no Canadá para aprender inglês. “Foi bom pela aprendizagem, por estar a conhecer aquela cultura”, admite: “Mas parecia outra realidade. Foi muito rigoroso e isolado porque havia muitas restrições”.

Cristiane chegou ao Canadá durante a época natalícia, mas foi uma das pessoas aleatoriamente escolhidas pelas autoridades do país para realizarem um teste de infecção pelo SARS-CoV-2 antes de poderem circular. Depois de atravessar a fronteira aérea do Canadá, a professora precisava agora de outro passaporte que tardava a chegar: um teste negativo. Enquanto esperava pelo resultado, passou os dias fechada num quarto de hotel, sem qualquer carta branca para circular para fora das quatro paredes. “Estava reclusa. Recebia comida no quarto”, recordou ao PÚBLICO.

No Brasil, as saudades adensavam-se. A época natalícia fez-se entre videochamadas, mensagens de texto e áudios no WhatsApp — “a família de sempre com a Cristiane pelo telemóvel”, descreveu Orlando, que por essa altura atarefava-se a coordenar as escalas dos trabalhadores na empresa de siderurgia onde trabalhava. “Era Natal e havia cada vez mais pessoas infectadas, mais a rotatividade que tentávamos ter para evitar os ajuntamentos”, contou.

Cristiane conseguiu sair do quarto do hotel, com um teste negativo, pouco tempo antes da festa de Natal. “Tive sorte”, admite: “Estava na casa de uma família que morava lá e tive o conforto de ser acolhida nela no Natal. Fui para a casa da família sem estar com a minha”. No ano seguinte, para compensar as saudades, juntaram-se todos no Brasil — e todos apanharam covid-19, mas sem consequências graves. A experiência, no entanto, serviu de lição aos três: “Vamos aproveitar o melhor que pudermos o tempo uns com os outros”.

Tiago quebrou as regras, mas só reuniu metade da família

“Talvez não devesse dizer isto assim, mas se calhar não respeitámos as regras a 100%”. Tiago Reis sobe a Rua do Carmo com sacos de prendas e a responsabilidade em cima dos ombros: em 2023, é este algarvio de 23 anos quem vai receber a família em casa para o Natal — e vai ter de cozinhar para 12 ou 13 pessoas. Tiago trabalha na restauração e tem mão para a culinária, assegura, mas “as doses e os temperos não vão ser iguais” àquilo a que está habituado.

Questionado pelo PÚBLICO sobre como foram os Natais durante a pandemia, Tiago Reis vasculha as memórias em busca de diferenças em relação aos anos anteriores. Não houve acrílicos a separar núcleos familiares, janelas abertas para arejar os espaços e a solidão não se sentou à mesa: até os irmãos mais velhos reuniram-se com os pais, com quem vivia à época, para a noite de Natal. Só que, afinal, eram só sete ou oito pessoas e os grandes presentes de Natal transformaram-se em lembrancinhas para as crianças e pouco mais.

“Através de videochamadas tentámos manter-nos próximos com quem não passou o Natal e acabou por ser especial também, algo que entrou para a história”, explicou ao PÚBLICO: “As crianças tiveram o Natal de sempre, com os presentes de sempre, mas comprámos tudo online e para os adultos foi uma coisa mais modesta. Mais para contar só a intenção”. Tiago admite que, embora estivesse em layoff nessa altura, não estava especialmente preocupado: tinha estabilidade financeira no trabalho e emocional em casa. Mas uma nova figura sentou-se com ele à mesa naquele ano: a ansiedade de pensar como seria o mundo dali para frente, se alguma vez tudo voltaria ao normal. Voltou — e Tiago serpenteia agora o Chiado para preparar a ceia familiar pela pela primeira vez na vida.