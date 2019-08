Cinco espécies de borboletas para procurar

Pub

Borboleta-zebra (Iphiclides feisthamelii):

Grande e vistosa, a borboleta-zebra é fácil de observar tanto no campo como na cidade. O nome comum refere-se às riscas pretas que tem nas asas, formando um padrão listado em voo. As fêmeas põem os ovos numa grande diversidade de árvores, tanto silvestres (como o abrunheiro) como árvores de fruto, como pereiras, macieiras e pessegueiros. Os ovos são postos individualmente e as lagartas têm um desenvolvimento lento, não causando por isso grandes danos às plantas hospedeiras.

Envergadura: 55-80mm

Distribuição mundial: Norte de África, Península Ibérica e Sudoeste de França

Borboleta-preta-zigzag (Hipparchia fidia):

Esta é uma espécie que só voa nos meses de Verão, em áreas de bosques e florestas com clima mais mediterrânico do país. Como todas as borboletas desta subfamília, as posturas são feitas em gramíneas (plantas da família Poaceae). São muitas vezes observadas pousadas nos troncos das árvores, sendo fácil tirar boas fotografias.

Envergadura: 48-56mm

Distribuição mundial: Norte de África e Sudoeste da Europa

Borboleta-maravilha (Colias croceus):

É uma espécie típica de prados e campos cultivados. As fêmeas podem ter duas formas, uma com coloração amarelo-torrada (como os machos) e outra esbranquiçada. Mas é uma borboleta muito difícil de fotografar, pois tem um voo errante e rápido. É raro observá-la pousada a alimentar-se do néctar nas flores, por exemplo. Os ovos são postos em plantas como trevos e luzernas.

Envergadura: 45-55mm

Distribuição mundial: Norte de África, Europa Central e do Sul, Norte da Europa (migradora) e Ásia

Borboleta-do-medronheiro (Charaxes jasius):

De origem africana, a borboleta-do-medronheiro é a espécie diurnal com maior envergadura a voar na Europa. Tal como o nome indica, só faz posturas em medronheiros, pelo que a sua abundância e distribuição estão muito relacionadas com a ocorrência desta planta. É muito comum em quase todo o país, especialmente no Algarve ou na área de Lisboa (por exemplo, em Monsanto).

Envergadura: 65-80mm

Distribuição mundial: Mediterrâneo, África do Norte e tropical

Borboleta-azul-celeste (Celastrina argiolus):

Esta pequena borboleta de um azul muito especial é típica de áreas com alguma humidade, aparecendo quase sempre, e em todo o país, a voar ao pé das sebes e da vegetação das margens dos cursos de água. Pode fazer posturas em diversas plantas, como em silvas, mas também tojos, heras e azevinho.

Envergadura: 24-28mm

Distribuição mundial: Norte de África, Europa, Ásia e América do Norte