Ciência Viva no Verão arranca com Noite dos Morcegos

O arranque da iniciativa Ciência Viva no Verão, com quase 500 actividades a decorrerem entre 15 de Julho e 15 de Setembro em todo o país, é assinalado esta quinta-feira no Centro de Ciência Viva (CCV) do Alviela, em Alcanena.

A edição deste ano marca os 25 anos do programa, acontecendo de Norte a Sul do país por iniciativa dos Centros Ciência Viva, de autarquias, empresas e instituições científicas, afirma uma nota do CCV de Alcanena –​Carsoscópio, no distrito de Santarém.

O lançamento vai acontecer a partir das 19h30 desta quinta-feira com uma Noite dos Morcegos, que levará os participantes “à descoberta dos habitantes nocturnos mais activos do Alviela”. A “saída de campo”​ contará com as presenças da presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira, da presidente da agência Ciência Viva, Rosalia Vargas, do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, e do vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), José Manuel Alho.

Na visita irá observar-se em directo a comunidade de morcegos cavernícolas que, entre Abril e Setembro, mora no complexo de grutas que circunda a nascente do rio Alviela, o qual abriga “mais de 5000 morcegos de 12 espécies diferentes, nove das quais com estatuto de ameaça”, acrescenta a nota.

A acção começa com uma visita à exposição Quiroptário, que mostra “a importância destes animais nos ecossistemas e a necessidade da sua conservação”, levando os visitantes por um corredor, num percurso “ao longo da história do Homem com os morcegos”, dando a conhecer “alguns mitos e lendas acerca dos quirópteros, revelando os seus abrigos, alimentação, estratégias de caça e outras curiosidades, como por exemplo a semelhança entre o braço humano e a asa de um morcego”.

Segue-se a visita ao Observatório de Morcegos Cavernícolas, equipado com um sistema de videovigilância de visão nocturna de alta resolução, que, “através de quatro postos de observação permanente instalados numa das galerias, permite a observação e interpretação, à distância e em tempo real, do comportamento das diferentes espécies de morcegos cavernícolas do Alviela”, projecto integrado no Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas.

Os investigadores Francisco Amorim (do grupo Ecologia de Morcegos do centro de investigação Cibio-InBio) e Maria João Silva (especialista em morcegos do CCV Alviela) conduzirão a visita à descoberta das espécies residentes no Alviela, acompanhando a saída dos morcegos para o exterior da gruta, para caçar, sendo disponibilizados detectores de ultra-sons para identificar as diferentes espécies pelos sons emitidos.

“A Noite dos Morcegos tem como objectivo alertar o público para a importância dos morcegos e para a necessidade de preservação destas espécies”, refere o comunicado do CCV Alviela.

A lista completa das actividades da edição deste ano da Ciência Viva no Verão pode ser consultada aqui.