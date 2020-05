À mesa portuguesa, com certeza

A empresa de vinhos Esporão associou-se ao projecto A Comida Portuguesa a Gostar dela Própria, realizado por Tiago Pereira e com consultoria gastronómica do chef André Magalhães. O resultado está à vista numa verdadeira biblioteca digital e etnográfica sobre a gastronomia portuguesa.

No site e no canal de YouTube deste “livro de receitas”, podemos ver como se faz borrego recheado, favas com chouriço, arroz de cabidela, rabo de boi, sopa ou filhoses, com as dicas de nomes reconhecidos na praça, como José Júlio Vintém, André Magalhães, Vítor Claro ou Rui Paula. Servem-se “os sabores originais da cozinha portuguesa, mas com uma confecção contemporânea”, juntando ainda mais de 70 vídeos para compor o cenário.

A ideia de dar visibilidade à herança culinária nacional nasceu enquanto Tiago Pereira trabalhava n’A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, um arquivo da tradição oral e das músicas que fazem parte do nosso património vivo pois, como refere, “acabava quase sempre sentado à mesa com as pessoas que tinha acabado de filmar”. Tal como nas cantigas, resolveu então mergulhar nas raízes do território rural e criar um registo dessa herança gastronómica, para memória futura.