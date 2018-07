Aldeia do xisto na Lousã acolhe ideias para ajudar a mudar o mundo

Pub

Perdidos os moradores, Cerdeira, uma das 12 aldeias de xisto localizadas na Serra da Lousã, funciona há muito como local de criação artística. Esta quarta-feira volta a reinventar-se, desta vez como palco de ideias e projectos inovadores de empreendedorismo social, numa iniciativa que, durante dois dias, vai permitir divulgar os 26,3 milhões de euros que o Governo tem para investir em quem se demonstre capaz de inventar novas soluções para os velhos problemas sociais.

“A ideia aqui é apoiar quem, com ou sem tecnologia, apresente soluções novas para ajudar a resolver os velhos problemas sociais”, enuncia Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

O envelhecimento e a exclusão das pessoas com deficiência, passando pela insustentabilidade ambiental e pela pobreza e exclusão social e digital são alguns dos problemas antigos cuja resolução “exige soluções novas porque as tradicionais, sendo importantes, não se têm mostrado suficientes”, acrescentou ao PÚBLICO Maria Manuel Leitão Marques, para especificar que os referidos 26,3 milhões de euros serão distribuídos nos sete concursos que decorrerão até ao final deste ano – três já estão abertos e quatro deverão sê-lo em breve.

A iniciativa pública nacional Portugal Inovação Social foi criada para promover a inovação e o empreendedorismo social no país, através da mobilização de fundos da União Europeia. Tem uma dotação total de 150 milhões de euros que serão totalmente aplicados no apoio ao chamado empreendedorismo social. Até agora, e desde que a iniciativa arrancou, em 2014, já foram investidos 12 milhões de euros em 137 projectos socialmente inovadores. As candidaturas vencedoras, cujos projectos serão mostrados e discutidos durante estes dois dias, são abrangentes quanto baste. Um deles é o Color Add, um código que ajuda os daltónicos a distinguirem as cores. Outro projecto premiado é o Ekui Cards, um baralho cujas cartas representam, além do alfabeto convencional, o fonético, a língua gestual portuguesa e a leitura em braille.

Do programa para estes dois dias destaca-se a apresentação das ideias finalistas de um concurso de ideias inovadoras para a prevenção dos incêndios e revitalização das zonas afectadas – ou não decorresse a iniciativa numa das zonas mais afectadas pelos fogos do ano passado. Entre os finalistas encontram-se, por exemplo, o Extinctus Enterprise. Trata-se de uma cápsula composta por um rádio e um sensor de temperatura e que, uma vez enterrada, envia a cada seis horas um sinal de vida a um sistema ligado aos bombeiros. Em caso de incêndio, o sensor detectará um aumento de temperatura e o rádio activa automaticamente o alarme.

Ultrapassada a fase inicial, o Governo quer agora “acelerar a concessão de apoios” aos novos e diferentes projectos, conforme adianta Maria Manuel Leitão Marques. “Vamos continuar a apoiar a criação de incubadoras. Há muitas ideias que achamos que são boas mas que precisam de ajuda para fazer ‘prova de vida’ e as incubadoras funcionam como locais de capacitação e entreajuda”, acrescentou a ministra, precisando que, além das já existentes, em Amarante e Lousã, por exemplo, “está prevista a criação de uma incubadora em Évora”.

Outras das novidades prestes a sair da gaveta é o lançamento do Fundo para a Inovação Social que, com um orçamento inicial de 55 milhões de euros, concederá empréstimos com garantia aos projectos.

Esta iniciativa terá transmissão directa assegurada pela Rádio Miúdos. É a primeira rádio portuguesa para crianças que iniciou as emissões experimentais em Novembro de 2015, com emissão exclusivamente online. Premiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito de um concurso de empreendedorismo social, a Rádio Miúdos destina-se a crianças, pais e educadores e propõe-se, além de outras coisas, combater “o desamparo da língua” com que muitos emigrantes se deparam quando passam a residir no estrangeiro.